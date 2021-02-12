يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد من النجمات التي تلفت الأنظار حولها وحول إطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.





وتحرص ياسمين صبري على اختيار إطلالاتها وأزيائها بعناية شديدة، حيث تحرص على إقتناء قطع الملابس القيمة والثمينة والتي تحمل توقيع دور الأزياء والماركات العالمية مما يكشف عن ذوقها الأنيق.





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ولكن على الرغم من ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي نفس الحذاء أكثر من مرة وهو ما أثار الجدل، لأن المشاهير يميلون دائما إلي عدم تكرار الإطلالات والحقائب والأحذية، إلا أنها ظهرت بهذا الحذاء أكثر من 3 مرات.





واتسم حذاء ياسمين صبري الأنيق بأنه ذا كعب عالي باللون البيج و حمل توقيع AQUAZZURA وكانت تكلفته 650 دولار، أي ما يقرب من 10 لاف جنيه مصري.



