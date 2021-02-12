قبل طرحه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G

كشفت تسريبات عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G من شركة سامسونج الكوية الجنوبية، والمقرر أن تعلن عنه الشركة رسميا خلال الأيام القادمة، كما ستصدر من الهاتف نسخة أخرى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A52 4G سيصدر بسعر 410 دولار أمريكى أى ما يعادل 6410 جنيه مصرى.





وسيأتى هاتف Galaxy A52 4G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية ، وجودة + Full HD، بدقة x 2400 1080 بيكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.





وستكون كاميرات هاتف Galaxy A52 4G عبارة عن 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy A52 4G ، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G ، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام.





وسيحتوى هاتف Galaxy A52 4G على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 الوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود .







