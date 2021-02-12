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منوعات

حكاية فتاة تبلغ من العمر 23 سنة وأنجبت 11 طفلا.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:58 م
حكاية شابة عندها
حكاية شابة عندها 23 سنة
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يارا زكريا
كشفت زوجة شابة تبلغ من العمر 23 عامًا عن نيتها في إنجاب 105 أطفال على الأقل من زوجها المليونير الذي يمتلك فندقًا في بلدة باتومي الساحلية بجمهورية جورجيا السوفيتية سابقًا.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أنجبت كريستينا أوزتورك، الروسية الأصل، طفلة واحدة بشكل طبيعي، وهي فيكا، 6 سنوات قبل إعدادها برنامج لاختيار عدة أمهات بديلات لإنجاب أكبر عدد من الأطفال. 

لدى الزوجة الشابة حتى الآن 11 طفلًا، 10 منهم عن طريق الأمهات البديلات، حيث يسمح بذلك في جوروجيا منذ عام 1997 بشرط أن يكون الرجل والمرأة متزوجين ثم تخضع جميع السيدات للاستشارة وتوقيع أوراق قانونية قبل الحمل بأطفال من أصل وراثي لكريستينا وزوجها.

يأتى ذلك بعد اقتناع الزوجة الشابة وزوجها عدم قدرتها على إنجاب هذا العدد من الأطفال، لذا قرروا اللجوء إلى اقتراح الأمهات البديلات، والذي يكلفهم حوالي 7000 جنيه إسترليني. 

تعرفت السيدة الشابة على زوجها خلال عطلة لها في باتومي والمعروفة بـ «لاس فيجاس البحر الأسود» أو الجنة الشبه استوائية، لافتةً إلى أنه كان حبًا من النظرة الأولى بينهما وواصفة زوجها بأنه: «معلمها، ومرشدها، وأميرها الخيالي». 

من جانبه أكد زوجها أنه أحبها من النظرة الأولى أيضًا، معلقًا: « كريستينا الزوجة التي لطالما أردتها لنفسي، لديها دائمًا ابتسامة على شفتيها وفي نفس الوقت خجولة وغامضة، وتمتلك قلبها نقيًا ولطيفًا». 


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