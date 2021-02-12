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أخبار البلد

بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:25 م
وصول الأهلي مطار
وصول الأهلي مطار القاهرة
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نورهان خفاجي - عمر خالد - كيرلس صلاح
شهد مطار القاهرة الدولي، استقبال حافل لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن رحلة خاصة عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، بعثة الأهلي في صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، بأطواق الورود وسط تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتجهيزات أمنية خاصة لاستقبالهم وتم إنهاء إجراءات وصولهم إلى البلاد بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وبالتزامن مع وصول بعثة الأهلي، شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، حيث تم الدفع برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال  بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية، محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
بأطواق الورد.. استقبال خاص لبعثة الأهلي في مطار القاهرة| فيديو وصور
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