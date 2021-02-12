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توك شو

رد ناري من الري على شائعة تحمل الفلاحين تكلفة تبطين الترع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:15 م
تبطين الترع
تبطين الترع
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عادل نصار
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، حقيقة ما يتردد بشأن تحمل الفلاحين في القرى بالمحافظات المختلفة تكلفة تبطين وتأهيل الترع ضمن مشروع تبطين الترع. 


وقال غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على شاشة «dmc»، مساء اليوم الجمعة، إن ما يتردد في هذا الشأن شائعات مغرضة، مضيفا أن الدولة تتحمل التكاليف كاملة لهذا المشروع الضخم. 


وأضاف أن المرحلة الحالية من المشروع تحتاج 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذا المبلغ تم توفيره بالكامل من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه بإعادة تأهيل تلك الترع، فهذا يضمن أولا الحفاظ على هذا القطاع المائي، وثانيا عدم إلقاء مخالفات بها من جديد. 


وكشف عن أن مشروع تبطين الترع، مشروع قومي في غاية الأهمية، موضحا أنه سيغير من شكل الريف المصري. 


وأردف أن الترع في الريف المصري، عانت لسنوات طويلة جدا من امتلائها بالحشائش والمخالفات، التي كانت تعيق مرور المياه وتوصيلها إلى الفلاحين.
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