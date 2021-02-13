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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ورشة لتدريب الطلاب على اختبارات الفصل الدراسى الأول

السبت 13/فبراير/2021 - 03:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
تفصلنا ايام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بجميع الكليات ، بعد قرار تأجيلها بعد اجازة منتصف العام .

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وأعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تنظيم ورشة تدريبية للطلاب؛ للتدريب على الاختبارات بمنصة black board من قبل وحدة التعليم الالكترونى بالكلية .

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واشارت الكلية الى ان الورشة لطلاب  المستوى الاول ، وذلك اونلاين من خلال Zoom يرغب بالحضور تسجيل بياناته  عبر هذا الرابط .


فيما قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين" 

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .
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