إعلام القاهرة تنظم ورشة لتدريب الطلاب على اختبارات الفصل الدراسى الأول

تفصلنا ايام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بجميع الكليات ، بعد قرار تأجيلها بعد اجازة منتصف العام .
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وأعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تنظيم ورشة تدريبية للطلاب؛ للتدريب على الاختبارات بمنصة black board من قبل وحدة التعليم الالكترونى بالكلية .
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واشارت الكلية الى ان الورشة لطلاب المستوى الاول ، وذلك اونلاين من خلال Zoom يرغب بالحضور تسجيل بياناته عبر هذا الرابط .
فيما قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين"
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .