إعلام القاهرة تنظم ورشة لتدريب الطلاب على اختبارات الفصل الدراسى الأول

تفصلنا ايام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بجميع الكليات ، بعد قرار تأجيلها بعد اجازة منتصف العام .





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وأعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تنظيم ورشة تدريبية للطلاب؛ للتدريب على الاختبارات بمنصة black board من قبل وحدة التعليم الالكترونى بالكلية .





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واشارت الكلية الى ان الورشة لطلاب المستوى الاول ، وذلك اونلاين من خلال Zoom يرغب بالحضور تسجيل بياناته عبر هذا الرابط .









فيما قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين"





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .