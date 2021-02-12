عميد تمريض حلوان: الانتهاء من رفع المنهج على المنصات التعليمية

قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أن الكلية أنتهت خلال الفترة السابقة من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى أطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وأن الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة.





وأشارت عميدة تمريض، إلى أن الدراسة استمرت- بعد قرارات الحكومة- من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة بشكل كامل ودون اى معوقات، لافتا إلى أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب، وتسجيلها؛ لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية.





وأشارت صفاء صلاح، إلى أن الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وتم الإعلان عنها من خلال مواقع التواصل بين الطلاب .





وأضافت عميد كلية التمريض بجامعة حلوان ان الكلية استعدت للامتحانات عن طريق تجهيز اللجان وعمل حملات التطهير والتعقيم بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات التي ستقوم بها الكلية بالإضافة إلى أن الكلية قامت بتقسيم الطلاب على فترات زمنية متباعدة لتلاشى التكدس والزحام هذا بجانب تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات لمنع الكثافات الطلابية داخل اللجنة وذلك فى إطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب .



