دار الإفتاء: الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب وأجر الشهيدة في الآخرة

هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شهيدة؟".. سؤال ورد اليوم إلى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.





قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وأضاف: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى ماتت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشهيد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشهداء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تموت وهي بكر لم تتزوج.









وفي سياق آخر، قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إنه قبل أن يتم الزواج بين رجل وامرأة هناك عدة أمور لابد من توافرها كي يكون العقد صحيحا.





وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن من شروط الزواج هو التعيين، أن فلان يتزوج فلانة ويسمى اسم الزوج واسم الزوجة.









وأوضح، أن من شروط الزواج كذلك هو الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك خلو الزوجين من موانع الزواج، سواء من النسب أو المصاهرة أو الرضاع.





كما يشترط اتفاق الدين، فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، أو زواج المسلم من الوثنية، أو مكوث المرأة في فترة العدة.





وذكر أن للزواج أركان لابد من توافرها في العقد، فوجود الولى للمرأة أحد أركان عقد الزواج، وكذلك من الأركان هي صيغة العقد، ولابد أن تدل على استمرارية الزواج ولا يكون مؤقتا فبذلك يكون زواجا شرعيا صحيحا.





كما ينبغي أن تتوفر الكفاءة بين الزوجين في الأمور كلها، ويأتي بعد ذلك تقديم الزواج الصداق للزوجة، ثم الشهود والإعلان عن الزواج وهو ما يعرف بالإشهار.



