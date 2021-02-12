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محمد الباز يدعو إيدي كوهين إلى اعتناق الإسلام.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:51 م
محمد الباز
محمد الباز
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محمد القاضي
دعا الإعلامى محمد الباز، الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين الي اعتناق الاسلام ، بعد تدوينته السابقة التي شن فيها هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإساءة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم.

وقال الباز إن إيدى كوهين لا يقول رايه وإنما يقول معلومات مدللا على ذلك بمنشور له حول الأوضاع فى لبنان ويحاول تجميع جمهور من المسلمين حوله من خلال تغريده له عن النبى محمد.

 وأضاف الباز عبر برنامجه اخر النهار، على شاشة النهار أن زيارة الإعلامى نشأت الديهى للقدس كانت عام 2016 ، وأن الإعلامى رد على إيدى كوهين وكذبه وتحداه أن يكون قد طلب فيزا دخول من إسرائيل.

وأضاف خلال برنامجه آخر النهار على قناة النهار ، أن إيدى كوهين أصله يهودى لبنانى ويتم تقديمه على انه باحث لبنانى ، موضحا أن إيدى كوهين شخص " مريب " لأنه يتحدث عن أحداث تتحقق على أرض الواقع فى الدول العربية وتتابعه الجماعة الإرهابية ويروجون له ولمنشوراته.

واختتم الباز: "أعتقد إنه رجل الاستخبارات الاسرائيلية وصنيعتها"، محذرا المواطنين من هذا الراجل الذى يدس السم فى العسل.
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