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محافظات

بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة المحامين في كفر الشيخ

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:27 م
ننشر التشكيل الجديد
ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة المحامين في كفر الشيخ
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محمود زيدان
عقد مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ اجتماعًا برئاسة فراج زعفان، نقيب المحامين بالمحافظة؛ لتشكيل هيئة المكتب الجديدة.

وأسفر التشكيل الجديد، عن اختيار سعيد محمد إبراهيم العبسي، أمينًا عامًا، وعلي محمد علي عبد القادر، أمينًا عامًا مساعدًا، ومقررًا للجنة الحريات وإدارة الأزمات، وعيد عزمي يوسف محمد الخطيب، أمينًا للصندوق، وحمدان العمدة عبد الونيس صقر، أمين الصندوق المساعد، ومقرر لجنة الرحلات.

كما أسفر التشكيل الجديد، عن اختيار، خالد محمد المتولي غالي، وكيل أول النقابة، وعضو هيئة المكتب، وقائم بأعمال النقيب في حالة غيابه، وأحمد السيد يوسف جاب الله، وكيل النقابة، ومقرر لجنة المعاشات والمؤتمرات، وإبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاج، وسامي ممدوح ندا الغنام، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والفكر القانوني والتعاقدات، وشوقي السيد عبد الحميد الحمراوي، وكيل النقابة ومقرر لجنة التأديب، وأحمد مبروك أحمد سبوخ، عضو الشباب، ومقرر لجنة المعارض واللجنة الرياضية، وعضو بلجان النقابة والمصايف.

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