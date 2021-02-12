أستاذ اقتصاد سياسي: جائحة كورونا جعلت العالم يرجع لنظريات آدم سميث.. فيديو

قالت الدكتورة غادة موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جائحة فيروس كورونا جعلت العالم يرجع لنظريات آدم سميث ، وهى نظرية التبادل الخارجي الدولي، ولكن الفكرة فيها لم تختمر وكان معنيا بفكرة القيمة وكيفية حساب الأمور والنظرية لم تكن ناضجة مثل نظرية ريكاردو.





وأضافت موسي، خلال لقائها في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن العالم بدأ العودة لنظريات سميث والمفكر الاقتصادي ريكاردو".



