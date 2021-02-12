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روائي سوداني: التيار الإسلامي كان مشروعه السلطة لـ30 عامًا وتم وصفهم باللصوص

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد حمور زيادة، الكاتب والروائي السوداني، أن هناك مظالم عشاها الشعب السوداني خلال الـ30 عام السابق من حكم البشير، موضحًا أن هناك صفة لحقت بتيار الإسلام السوداني وهي الفساد واللصوصية، وكان انتماءك لهذه الحركة يعني أنك لص.



وأضاف "زيادة"، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تيار الإسلام السوداني استلم السلطة دون أن يعرفوا ماذا سيفعلوا بها استلموها بلا حلم، مؤكدًا أن استلام التيار الإسلامي في السودان للسلطة كان عن طريق الدبابات.



وأوضح أن تيار الإسلام السوداني كانوا لا يعرفون الدولة ومشروعها، موضحًا أن أصحاب التيار الإسلامي قاموا بأسلمة المجال العالم من ناحية المظاهر فقط، كزي المرأة وأوقات الحفلات ومراجعة الأغاني المخالفة لهم، متابعًا: "مشروعهم كان من أجل السلطة فقط".
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