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توك شو

أحترم محمد مختار.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها قريبا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:53 م
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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محمود محسن
قالت الفنانة نادية الجندي، إن لونها فى التمثيل يختلف عن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، موضحة أن العلاقة بينها وبين زوجها السابق المنتج محمد مختار قائمة على الاحترام، معلقة: "بيننا عشرة ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح. 

وأضافت "الجندى" خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" عبر فضائية أون، أنها لا تفكر فى الزواج حاليا، ولا يوجد مشروع زواج لها قريبا، وأنها مرتبطة بالفن وتزوجته، قائلة: "لا أنكر أن المرأة الناجحة فى عملها؛ يأتى ذلك على حياتها الشخصية".

ونوهت الفنانة الكبيرة نادية الجندى بأن الكثير من الفنانات تحاربها خلال مشوارها الفنى منذ البداية وحتى الآن، فى فنها، مؤكدة أنها الوحيدة التى تستحق لقب نجمة الجماهير.

وأوضحت أنها تفضل مهرجان بنت الجيران، مشيرة إلى أنها سمعتها في باريس، كما قدم فريق إعداد البرنامج، هدية لها، عبارة عن أغنية خاصة حول مشوارها الفنى وأهم أعمالها.
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