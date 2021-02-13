ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لأول مرة في العالم.. مولودة تطلق ألبوما بصوتها أثناء وجودها في الرحم

السبت 13/فبراير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في سابقة هي الأولى من نوعها تستعد طفلة لطرح ألبوم موسيقي لها، مكون من الأصوات المسجلة داخل الرحم، ليكن هذا الألبوم هو الأول في العالم.


وقام والدا الصغيرة "لوكا يوبانكي"، الموسيقيان، بالعمل على إنجاز ابنتهما في إطلاق أول ألبوم لها الذي سيتم طرحه بالمتاجر في أبريل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


فقد كرس الوالدان أشهر الحمل الـ 9 أوقاتهما على تحويل الاهتزازات التي أحدثتها لوكا أثناء وجودها في رحم والدتها "إليزابيث هارت" إلى صوت باستخدام آلات توليف تم استخدامها في الألبوم المكون من 10 مقاطع صوتية.


وتم التسجيل عن طريق وضع أقطاب كهربائية على معدة إليزابيث.


وكانت الأم "إليزابيث" عضوا في فرقة Psychic Ills، وقد عمل والد "لوكا" مع عدد من الفنانين والمطربين العالمين.



أجرى الزوجان جلسات مشتركة تصل مدتها لخمس ساعات، حيث سجلا اهتزازات لوكا، باستخدام "تقنية MIDI الحيوية"، وتم تحويل الاهتزازات إلى أجهزة توليف.


وعبر الوالدان والشركة الموسيقية المنتجة للتسجيلات عن روح لم ترَ ضوء النهار بعد ولم تأخذ نفسًا واحدًا من الهواء. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بكارديجان أسود.. شمس الكويتية تتألق في أحدث ظهور لها

شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة سوداء جذابة

"الإسبانية" مفاجأة حاتم عمور في ألبوم بلا حدود

ملابس كلاسيك.. شمس الكويتية تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مكياج لافت.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية .. شاهد

فستان أزرق.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية من كليبها شيزوفرينيا

ترشيحاتنا

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الجيم.. محمد الشرنوبي يقبل زوجته على المسرح.. وهاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

بصورة جريئة.. ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلاد محمد شاهين

شهران على رمضان.. اليوم بداية رجب والإفتاء تكشف حكم الصوم فيه

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور