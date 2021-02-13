لأول مرة في العالم.. مولودة تطلق ألبوما بصوتها أثناء وجودها في الرحم

في سابقة هي الأولى من نوعها تستعد طفلة لطرح ألبوم موسيقي لها، مكون من الأصوات المسجلة داخل الرحم، ليكن هذا الألبوم هو الأول في العالم.









وقام والدا الصغيرة "لوكا يوبانكي"، الموسيقيان، بالعمل على إنجاز ابنتهما في إطلاق أول ألبوم لها الذي سيتم طرحه بالمتاجر في أبريل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











فقد كرس الوالدان أشهر الحمل الـ 9 أوقاتهما على تحويل الاهتزازات التي أحدثتها لوكا أثناء وجودها في رحم والدتها "إليزابيث هارت" إلى صوت باستخدام آلات توليف تم استخدامها في الألبوم المكون من 10 مقاطع صوتية.









وتم التسجيل عن طريق وضع أقطاب كهربائية على معدة إليزابيث.









وكانت الأم "إليزابيث" عضوا في فرقة Psychic Ills، وقد عمل والد "لوكا" مع عدد من الفنانين والمطربين العالمين.













أجرى الزوجان جلسات مشتركة تصل مدتها لخمس ساعات، حيث سجلا اهتزازات لوكا، باستخدام "تقنية MIDI الحيوية"، وتم تحويل الاهتزازات إلى أجهزة توليف.









وعبر الوالدان والشركة الموسيقية المنتجة للتسجيلات عن روح لم ترَ ضوء النهار بعد ولم تأخذ نفسًا واحدًا من الهواء.