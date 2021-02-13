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أخبار العالم

من جديد.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها ودعم الشرعية يسقط طائرة مفخخة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:14 ص
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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محمود نوفل
أعلنت قوات تحالف لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة حاولت استهداف مطار أبها أطلقتها ميليشيات الحوثي.


وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء الماضي أعلن عن اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.


وقال التحالف إن الاعتداء نتج عنه تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية في استهداف المطار.


وأضاف أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر.


وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومحاسبة الإرهابيين من الميليشيات بما يتوافق مع القانون الدولي.


وقال التحالف في بيان، إن ذلك عرّض حياة مئات المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر، حيث يؤكد هذا الاعتداء الإرهابي سلوك الميليشيا الحوثية، ومن يقف وراءها مما يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. 
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