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محافظات

للقضاء على الطفوحات المستمرة.. رئيس مياه القناة: نجاح الحملة الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 ص
تطهير شبكات الصرف
تطهير شبكات الصرف الصحي
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انجي هيبة
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي نجاح الخطة الموضوعة الانطلاق أكبر حملة موسعة تطهير لشبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتي شملت جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة حملة الملس والتطهير شملت المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، مضيفا أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء، وأنها في سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء تماما من جميع أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمدن القناة.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المواطنين، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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للقضاء على الطفوحات المستمرة.. رئيس مياه القناة: نجاح الحملة الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي
للقضاء على الطفوحات المستمرة.. رئيس مياه القناة: نجاح الحملة الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي
للقضاء على الطفوحات المستمرة.. رئيس مياه القناة: نجاح الحملة الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي
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