محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية الأسبق

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية واجب العزاء والمواساة في وفاة اللواء محمد أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وذلك بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.





وتوجه المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اسرته وذويه الصبر والسلوان.





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من جانبها قدمت أسرة الراحل الكريم الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة، لما إتسم به الفقيد من سمعة وطيبة و تفاني وإخلاص خلال فترة عمله بجهاز الشرطة، واتجاهه للمشاركة في أعمال الخير بقريته. .

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من القيادات الشرطية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأهالي القري.

علي جانب أخر شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان عميد المعهد ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة و المهتمين بشئون التعليم لبحث سبل الإرتقاء بالعملية التعليمية ، والوقوف على الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لطلاب و طالبات المعهد.

بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق و متابعة تنفيذ القرارات المتخذه في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس ومن أهمها مناقشة الإجراءات التي إتخذها المعهد بالعاشر من رمضان وفرعي السادس من أكتوبر ومرسى مطروح لإتمام المقررات الدراسية للفصل الدراسي الحالي عن طريق التعليم عن بعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني إعتبارًا من 2 / 1 /2021 وحتى 16 / 1 /2021 ، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وكذلك الإستعدادات التي إتخذتها أكاديميًا وإداريًا لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

كما تم عرض نشر إعلان بالصحف عن حاجة المعهد لتعيين أو إعارة أعضاء هيئة تدريس وكذلك تعيين هيئة معاونة بالأقسام طبقًا لخطة الموارد البشرية بالعاشر من رمضان وفرعي السادس من أكتوبر ومرسى مطروح لإستكمال الهياكل الأكاديمية مع إستمرار الإعلان لمدة عام للدرجات التي تظل شاغره.





وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي و تشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادرعلى العمل و البناء و المساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي و ربطه بسوق العمل و الإحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.