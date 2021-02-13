تعليم الوادي الجديد: مقابلات المرشحين لامتحانات الثانوية العامة غدًا

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، إنه سيتم غدا الاحد عقد المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء لجان ومراقبين اوائل ورؤساء مراكز للثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢١ م.

أوضح النيلي، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أنه تقرر عقد المقابلات للمرشحين من ديوان عام المديرية وإدارة الخارجة التعليمية غدا الأحد، بمقر المركز الاستكشافي العلوم بمدينة الخارجة، على أن تستأنف الأعمال بإجراء المقابلات للمرشحين من إدارات (الداخلة – بلاط - الفرافرة) الثلاثاء ١٦ فبراير الجاري.





شدد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م.

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وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع المدارس وبما يضمن سلامة الجميع، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وتلقى الاستفسارات والرد عليها من معلميهم إلى جانب تنفيذ مجموعات التقوية والقوافل التعليمية لإمداد الطلاب بالمراجعات النهائية للمنهج الدراسي وتأهيلهم لخوض أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وعلى جانب آخر، يستأنف قطاع التعليم بالوادي الجديد، العمل بمجموعات التقوية للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع.





فيما شهدت مدارس الثمانين بإدارة باريس التعليمية مراجعات نهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الاول (مادة الدراسات الاجتماعية -اللغة الإنجليزية) لطلاب الشهادة الإعدادية، وشهدت إدارة بلاط التعليمية مجموعات تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تضمنت واللغة العربية والرياضيات.





وفي ذات السياق شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.





وقال النيلي، في بيان صحفي له، إن البرنامج يهدف لتنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسي بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تقديم كافة سبل الدعم لهم وبما يضمن تأهيلهم وإعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ويحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسي.





وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث يُمنع دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.



