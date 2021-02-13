ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تجربة العمر .. ميار الغيطي تمارس رياضة الغوص في المالديف.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 05:12 م
ميار الغيطي
ميار الغيطي
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ميار الغيطي صورا لها من رحلتها إلى جزر "المالديف" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"


وظهرت ميار الغيطي وهي تمارس رياضة الغوص في المالديف وعلقت قائلة "مرة واحدة في تجربة العمر 🦈"


وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.


وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.


وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف ميار الغيطي

على أنغام إخواتي.. لورديانا ترقص مع ميار الغيطي في حفل زفافها.. شاهد

أجمل عروسة.. مي الغيطي تهنئ شقيقتها ميار بمناسبة زفافها

بفستان مثير.. شقيقة ميار الغيطي بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

بعد حفل زفافها.. أجرأ إطلالات ميار الغيطى تبرز جمالها

ميار الغيطي تستمتع بغروب الشمس على البحر: فجر جديد

ترشيحاتنا

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

أردوغان يواجه عاصفة انتقادات سعودية بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

من المكس إلى دمنهور.. تغيير ملعب سموحة ودكرنس فى كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور