الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

هناك العديد من أنواع الجراحة الانكسارية بالليزر.

وحسب التقارير الطبية وفقا لموقع "pennmedicine"، لا تكون جراحة الليزك مؤلمة، وقبل الإجراء مباشرة سيضع جراحك قطرات مخدرة للعين في كلتا عينيك، بينما قد تشعر بقليل من الضغط أثناء العملية، يجب ألا تشعر بأي ألم.

هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك

وصف المرضى رؤيتهم بعد الليزك بتحسن مقارنة من قبل، ولكن لابد إغلاق العين من أربع إلى ست ساعات بعد العملية، قد يشعر المرضى بالراحة نسبيًا في رؤيتهم.

ويشعر معظم المرضى بالراحة مع رؤيتهم الجديدة في اليوم التالي.

وأوضح الدكتور ألتيموس كذلك ، "الرؤية 20/20 قابلة للتحقيق للغاية مع جراحة الليزك، قد يعتمد هذا على شدة بصرك قبل الإجراء.