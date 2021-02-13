الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

عملية الليزك واحدة من أهم العمليات التي تجرى خلال الفترة الماضية لمرضى العيون، ونسبة كبيرة من الأشخاص يحصلون على نتائج مذهلة، كما أن هناك العديد من أنواع الجراحة الانكسارية بالليزر.
وحسب التقارير الطبية وفقا لموقع "pennmedicine"، لا تكون جراحة الليزك مؤلمة، وقبل الإجراء مباشرة سيضع جراحك قطرات مخدرة للعين في كلتا عينيك، بينما قد تشعر بقليل من الضغط أثناء العملية، يجب ألا تشعر بأي ألم.
هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك
وصف المرضى رؤيتهم بعد الليزك بتحسن مقارنة من قبل، ولكن لابد إغلاق العين من أربع إلى ست ساعات بعد العملية، قد يشعر المرضى بالراحة نسبيًا في رؤيتهم.
ويشعر معظم المرضى بالراحة مع رؤيتهم الجديدة في اليوم التالي.
وأوضح الدكتور ألتيموس كذلك ، "الرؤية 20/20 قابلة للتحقيق للغاية مع جراحة الليزك، قد يعتمد هذا على شدة بصرك قبل الإجراء.
كما يتمتع معظم الأشخاص الذين خضعوا لجراحة الليزك برؤية جيدة إلى ممتازة في معظم الحالات، لسنوات أو عقود عديدة، وستكون قادرًا على ممارسة الرياضة والسباحة، أو حتى مجرد رؤية الساعة أول شيء في الصباح، دون الحاجة إلى القلق بشأن النظارات أو العدسات اللاصقة.
هل عملية الليزك لها سن معين
لا يوجد عمر محدد لجراحة العيون الليزك، ولن يقوم معظم جراحي العيون بتقنية الليزك بإجراء العملية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا حيث تميل الرؤية إلى التحول إلى مرحلة البلوغ المبكرة، بينما تم إجراء جراحة العيون بالليزر على الأطفال الذين يعانون من مشاكل حادة في الرؤية، لاحظ أن هذه الحالات هي استثناء من القاعدة، أما بشكل عام متوسط المدى العمري لإجراء عملية الليزك يتراوح بين 20 و 40 عامًا.
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عملية الليزك بعد سن الخمسين
حتى لو كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاكك رؤية مثالية طوال حياتك، فمن الأرجح أنك ستجد نفسك تبحث عن زوج من نظارات القراءة بعد بلوغ سن الأربعين، وإذا كنت غير مدخن وتتمتع بصحة جيدة وليس لديك تاريخ من المشاكل الطبية، يمكنك إجراء عملية الليزك.