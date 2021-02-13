ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

السبت 13/فبراير/2021 - 11:31 م
الليزك بعد الاربعين
الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟
Advertisements
حياة عبد العزيز
عملية الليزك واحدة من أهم العمليات التي تجرى خلال الفترة الماضية لمرضى العيون، ونسبة كبيرة من الأشخاص يحصلون على نتائج مذهلة، كما أن هناك العديد من أنواع الجراحة الانكسارية بالليزر.

وحسب التقارير الطبية وفقا لموقع "pennmedicine"، لا تكون جراحة الليزك مؤلمة، وقبل الإجراء مباشرة  سيضع جراحك قطرات مخدرة للعين في كلتا عينيك، بينما قد تشعر بقليل من الضغط أثناء العملية، يجب ألا تشعر بأي ألم.

هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك
وصف المرضى رؤيتهم بعد الليزك بتحسن مقارنة من قبل، ولكن لابد إغلاق العين من أربع إلى ست ساعات بعد العملية، قد يشعر المرضى بالراحة نسبيًا في رؤيتهم.
ويشعر معظم المرضى بالراحة مع رؤيتهم الجديدة في اليوم التالي.
وأوضح الدكتور ألتيموس كذلك ، "الرؤية 20/20 قابلة للتحقيق للغاية مع جراحة الليزك، قد يعتمد هذا على شدة بصرك قبل الإجراء. 
كما يتمتع معظم الأشخاص الذين خضعوا لجراحة الليزك برؤية جيدة إلى ممتازة في معظم الحالات، لسنوات أو عقود عديدة، وستكون قادرًا على ممارسة الرياضة والسباحة، أو حتى مجرد رؤية الساعة أول شيء في الصباح، دون الحاجة إلى القلق بشأن النظارات أو العدسات اللاصقة.

هل عملية الليزك لها سن معين
لا يوجد عمر محدد لجراحة العيون الليزك، ولن يقوم معظم جراحي العيون بتقنية الليزك بإجراء العملية لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا حيث تميل الرؤية إلى التحول إلى مرحلة البلوغ المبكرة، بينما تم إجراء جراحة العيون بالليزر على الأطفال الذين يعانون من مشاكل حادة في الرؤية، لاحظ أن هذه الحالات هي استثناء من القاعدة، أما بشكل عام متوسط ​​المدى العمري لإجراء عملية الليزك يتراوح بين 20 و 40 عامًا.


عملية الليزك بعد سن الخمسين
حتى لو كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاكك رؤية مثالية طوال حياتك، فمن الأرجح أنك ستجد نفسك تبحث عن زوج من نظارات القراءة بعد بلوغ سن الأربعين، وإذا كنت غير مدخن وتتمتع بصحة جيدة وليس لديك تاريخ من المشاكل الطبية، يمكنك إجراء عملية الليزك.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

عوامات العين.. بدون أدوية.. علاجات طبيعية وعشبية

كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق

عملية الليزك.. وأبرز مضاعفتها وعودة النظر 6\6

في 3 حالات.. هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟

مخاطر استخدام الموبايل بعد عملية الليزك.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أحمد موسى يزف خبرا سارا إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

سبب وحيد يحرم محمد الشناوي من الاحتراف .. فيديو

حقيقة العروض الجديدة لـ محمد الشناوي.. خالد مرتجي يفجر مفاجأة

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة