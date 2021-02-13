أحمد موسى يعرض فيديوهات لـ سور مجري العيون قبل التطوير

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديوهات لـ سور مجري العيون قبل تطويره، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم المنطقة لعمل التطويرات.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مدبولى أكد أنه سيتم تطوير المنطقة وعودتها لما كانت عليه من 100 عام.





ولفت إلى أن، المناطق الأثرية بمصر ستعود لـ أصلها، ولما كانت عليه من جمال





وأشار إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ويأمر بإحياء المناطق الأثرية.





و قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفق أموالا كثيرة لـ تطوير المناطق الأثرية و أن الدولة ستعيد الأنشطة فى المناطق التاريخية كما يتم فى معظم دول العالم.





ولفت خلال مؤتمر صحفى إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المباني التاريخية، و نعيد المنطقة لما كانت عليها، فالدولة تعيد بناء المناطق لما كانت عليه من 100 عام ماضي.



