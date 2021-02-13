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أحمد موسى يعرض فيديوهات لـ سور مجري العيون قبل التطوير

السبت 13/فبراير/2021 - 08:38 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديوهات  لـ سور مجري العيون قبل تطويره، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم المنطقة  لعمل التطويرات. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور مدبولى أكد أنه سيتم تطوير المنطقة وعودتها لما كانت عليه من 100 عام.

ولفت إلى أن، المناطق الأثرية بمصر ستعود لـ أصلها، ولما كانت عليه من جمال 

وأشار إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ويأمر بإحياء المناطق الأثرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفق أموالا كثيرة لـ تطوير المناطق الأثرية و أن الدولة ستعيد الأنشطة فى المناطق التاريخية كما يتم فى معظم دول العالم.

ولفت خلال مؤتمر صحفى إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية الحفاظ على المباني التاريخية، و نعيد المنطقة لما كانت عليها، فالدولة تعيد بناء المناطق لما كانت عليه من 100 عام ماضي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير سُوَر مجرى العيون لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم.

وتعرف "مدبولي"، على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.


واستمع مدبولي إلى شرح حول ما يتم تنفيذه من  أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون على  مساحة تصل إلى حوالي 378 ألف م2، حيث يتكون المشروع من تنفيذ 60 عمارة تراثية الطراز تضم نحو 1136 وحدة سكنية، هذا إلى منطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية، ومسرح مغلق بطاقة استيعابية 450 شخصًا، بالاضافة إلى مسرح مفتوح يتسع إلى 1400 شخص.
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