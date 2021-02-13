الإعلامي جابر القرموطي: سأعرض المشكلات من خلال الأغاني.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي ، إنني ليس لدي منصة إلكترونية لعرض اعمالي عليها ، وبالتالي سأحوِّل جميع القضايا والمشكلات التي ستكون محل اهتمام بالنسبة لي، إلى عمل فني بسيط ، عن طريق أغنية.





وأضاف جابر القرموطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، تقديم القضايا عن طريق الأغنية سوف استمر بالعمل فيه وان عدت بعد ذلك لتقديم البرامج لن اتخلي عن الاغنية .



