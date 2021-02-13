الإعلامي جابر القرموطي: سأعرض المشكلات من خلال الأغاني.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنني ليس لدي منصة إلكترونية لعرض اعمالي عليها، وبالتالي سأحوِّل جميع القضايا والمشكلات التي ستكون محل اهتمام بالنسبة لي، إلى عمل فني بسيط، عن طريق أغنية.
وأضاف جابر القرموطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، تقديم القضايا عن طريق الأغنية سوف استمر بالعمل فيه وان عدت بعد ذلك لتقديم البرامج لن اتخلي عن الاغنية .
واوضح القرموطي ، اغنية "ست فوق الاربعين " التي قمت بتقديمها حديثا اعتمدت في البداية على الموسيقى الشرقية الطبيعية، متابعا: "هناك اقتراح تم عرضه عليّ، وهو ان اقوم بعمل الاغنية للأجيال الشبابية تحت سن 17 و 16 سنة" .