رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور





حاولت الأم وتدعى «إنجي» اقتحام المكان وإقناع ابنتها جيت أن الزواج من حبيبها بوبا خاطئ وعليها التفكير قبل الإقدام على هذا الأمر، لكن العريس صرخ مستنكرا فعلتها.





المشهد انتهي بدموع إنجي بعد أن طردتها ابنتها من المكان لتسعد بزفافها على حبيبها، وعندما رفضت الأم الخروج من القاعة تم سحلها على الأرض وإخراجها عنوة من قبل العريس وأتباعه.





عارضت الأم الأمريكية منذ البداية قصة الحب بين جيت ابنتها البالغة من العمر 26 عامًا من ولاية كارولينا الشمالية، وعاشقها بوبا الذي يصغرها بـ4 سنوات.





وفي صباح يوم العمر قررت الأم إيقاف زفاف ابنتها قائلة: "لن أترك هذا الأمر يحدث أبدا، أنا أكره هذا الشاب، لقد قضى فترة من عمره في السجن، أي أم مكاني سترفض ذلك".





كانت الأم ترتدي فستانًا أبيض لا يختلف عن ثوب زفاف ابنتها، وجاءت لحظة دخولها بينما استعد العروسان لربط العقدة وتبادل الوعود، لكنها قاطعتهم وصعدت لتخبر ابنتها ألا تتزوج بوبا.





وبمجرد رؤيتها صرخ بوبا: "ما هذا، اللعنة؟"، ثم صرخت أنجي في بوبا: "لن تكون مع ابنتي أيها اللعين ولن تملكها، تحت أي ظرف من الظروف".





يبدأ الناس في الصراخ ومناداة "الأمن" قبل أن تلتفت الإبنة لأمها وتقول: "حصلت على ما تريدين وأفسدت الزفاف؟، هيا اخرجي من هنا".





وأضافت الإبنة: "لن أسمح لأمي بإفساد حفل زفافي، فهو يوم واحد في العمر"، وتم عقد الزفاف.

في مشهد صادم كالأفلام، اقتحمت والدة عروس حفل زفاف ابنتها الوحيدة وهي تصرخ "أوقفوا هذا الزواج"، في محاولة أخيرة لجعل ابنتها تترك عريسها، لكنها تعرضت للسحل والطرد من القاعة.