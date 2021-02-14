موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

في السابق كانت الهالات السوداء "عيب" يجب إخفاؤه، لما فيها من إيحاء بالإجهاد وعدم انتظام ساعات النوم، والتي تجعل البشرة شاحبة، فتدفع أصحابها لإنفاق الكثير من الأموال على العلاجات الطبية والميكب كـ خافي العيوب، وكذلك الوصفات الطبيعية للتخلص منها.









نشر العديد من رواد مواقع التواصل حول العالم صور ومقاطع فيديو أثناء تطبيقهم الهالات السوداء تحت العين باستخدام أقلام ماكياج بنية في موضة جديدة لتريندات الجمال.





الهالات السوداء ليست عيبا





الهدف من التريند الغريب هو "تطبيع" العيون رؤية العيون المجهدة، بسبب معاناة أغلب شباب جيل الألفية من عادات النوم السيئة والأكياس السوداء تحت العين، والتي ينادي مطلقو التريند بأنها لا يجب أن تكون "عيبا علينا إخفاؤه".





لكن التريند أصبح فكاهيًا بعدما علق عدد كبير من المستخدمين بأنهم لا يحتاجون إلى رسمها بالميك اب فهم يمتلكونها أصلا.





أصبحت مؤثرة الجمال الانفلونسر «سارة كارستينز» البالغة من العمر 19 عامًا، حديث السوشيال ميديا منذ ديسمبر الماضي بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تلطخ أسفل عينيها بقلم بني.





ثم قامت المصممة ومنشئة المحتوى بمزج اللون بإصبعها لتبدو وكأنها تمتلك هالات سوداء ودوائر داكنة أسفل العين، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف التريند الغريب.





تعليق سارة على التريند





تقول سارة إن الهالات السوداء يمكن أن تصبح شئ "جميل"، مضيفة أن جيلها "جميعه متعب ويعاني من توقيتات النوم السيئة"، لذا فقد فكرت في تطبيع تلك الفكرة كموضة للجمال كأي موضة أخرى غريبة.





لطالما استخدم النساء والرجال خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء، لذلك يجب علينا التوقف عن استخدامه والتعامل بطبيعية.

تسبب عشاق الميك اب الشباب في ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال "تريند في أحدث وأغرب موضة للجمال"، تتمثل في رسم هالات سوداء أسفل العين.