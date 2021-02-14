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اقتصاد

الإحصاء: 1% زيادة في مشروعات تحت التنفيذ لشركات القطاع العام خلال 2018 /2019

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:36 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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آية الجارحى
أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق   14/  2 /2021   النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات الماليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العام والقطاع العـــام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2018 /2019 .

حيث بلغـت قيمـة الأجور 57.7  مليـار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 50.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 13.7٪  .
 
وبلغــــــت قيمــــة مشروعـــات تحــــت  التنفيــــذ 104.1 مليــــــار جنيـــــــه عـام 2018/ 2019 فى مقــابــل 94.1  مليـــار جنيـه عـــام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 10.7٪.

وبلغـــت  قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2018/2019 مقابــل 519.7 مليـار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 7.4٪ .

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كما بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 7.3 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة  قــدرهــا 54.1٪ وذلك نتيجة سياسات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الانتاجية.
              
وبلغت قيمـة إيرادات النشاط الجاري 191.7 مليار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 158.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 20.7٪ .
   
فيما بلغـت قيمـــــة الأجـور 27.3 مليــار جنيـــه عـــــام 2018/ 2019  مقابـــل 22.8 مليـــار جنيـــه عـام 2017/2018 بنسبة زيـادة قــدرها 20.1٪ .
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