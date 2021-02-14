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رياضة

ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام فالنسيا بـ الدوري الإسباني

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:50 ص
ريال مدريد ضد فالنسيا
ريال مدريد ضد فالنسيا
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إسراء أشرف
يخوض فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، المدير الفني، مهمة ثأرية اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، عندما يستضيف فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا، بالتساوي مع برشلونة الوضيف برصيد 46 نقطة لكل منهما.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

كما ستكون المباراة ثأرية للميرنجي، بعد هزيمته أمام خفافيش إسبانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي داني كارفاخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز، بعد أن غابوا عن المباراة الأخيرة أمام هويسكا لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب

الدفاع: كارفاخال - فاران - ناتشو - ميندي - شوست - ميجيل

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس

الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - فينيسيوس - ماريانو.
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