لهذا السبب يتساقط.. مصفف يوضح خطأ شائعا في غسيل الشعر

تساقط الشعر من المشاكل التي تواجه عددا كبيرا من الأشخاص، خاصة الفتيات، وربما تكون المشكلة وراثية، ففي تلك الحالة يجب اتباع إرشادات الطبيب لتحسين البصيلات، ولكن هناك مشاكل أخرى تكون بسبب استخدام أنواع زيوت ودهانات تمثل خطورة على الشعر.









وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"، فإن مصففة شعر أجنبية شهيرة نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام" توضح فيه السبب وراء تساقط الشعر واستخدامنا الخاطئ لمنتجات العناية بالشعر.









وأوضحت المصففة أن البعض يغسل شعره بطريقة خاطئة قد تكون السبب في تساقط الشعر، فإنها تنصح بغسل الشعر مرتين في حين أن عددا كبيرا منا يغسله مرة واحدة فقط، إلا أن نصيحتها كانت غسيل الشعر بالصابون الخالي من السلفات مرتين، الأولى لتنظيف الشعر من أي دهانات أو مستحضرات، والثانية لتنظيف البصيلة نفسها.









تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي مع الفيديو، وأكدوا أنهم استفادوا للغاية من تلك المعلومات التي أوضحتها.