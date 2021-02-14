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سيارات

تعرف على أسباب توقف عمل محرك السيارة بشكل مفاجئ

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:00 م
توقف السيارة
توقف السيارة
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كريم عاطف
هناك العديد من الأخطاء التى يرتكبها السائق، والتي يمكن أن تؤدى إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء السير على الطريق، مما يسبب له حالة رهيبة من القلق والفزع.


ومن المحتمل فى هذه المواقف أن يتعرض قائد السيارة للعديد من عمليات النصب من قبل الميكانيكي أو رجال الصيانة الوهميين الذين ينتظرون على الطرق لمثل هذه الحالات حتى يحصلوا على أموال دون إصلاح شيء.


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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب توقف محرك السيارة بشكل مفاجئ أثناء السير على الطريق.


1- حساس الكرنك 
يوجد حساس الكرنك أو مستشعر العمود المرفقي في محرك الاحتراق الداخلي في السيارة ويعمل على مراقبة موضع أو سرعة دوران عمود المرفق ويستخدم في أنظمة إدارة المحرك للتحكم في عملية حقن الوقود أو توقيت تشغيل نظام الإشعال في المحرك، وإذا حدث به أى خلل مفاجئ يقوم بإيقاف عمل المحرك.


2 - كنترول السيارة 
يعتبر هو وحدة التحكم في المحرك والتي تتوفر في السيارات الحديثة وهي عبارة عن وحدة تحكم إلكترونية أو جهاز حاسوب صغير يتحكم في جميع العمليات المتعلقة بوظائف وأداء المحرك، ووجود أى خلل به يجعل هناك خللا فى الأدوار الوظيفية لباقى الأجزاء حتى يقف المحرك عن العمل.


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3- ترمبة البنزين 
الترمبة هى مضخة الوقود في السيارة وأى خلل بها أو انسداد يتسبب في إعاقة عملية ضخ الوقود عبرها وإعاقة وصوله بمعدل مناسب لمحرك السيارة.


4- مجرى الوقود 
وهو الممر الفاصل بين مضخة البنزين ومحرك السيارة وغالبا ما يكون ذلك بسبب وجود فقاعة هواء في مجرى الوقود، وينتج عن ذلك إعاقة وصول الوقود إلى المحرك وتوقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة.


5- الدينامو 
فى حالة وجود أى عطل في  الدينامو أو المولد الكهربائي المدمج في السيارة، والذي يتوفر في السيارة الحديثة لتوفير التيار الكهربائي إلى الأجزاء الضرورية لعمل السيارة، ومن بينها محرك السيارة، يتم إيقاف العمل بشكل فورى.


6- مضخة الحقن
فى حال وجود أى عطل في مضخة الحقن في السيارة والتي تستخدم في ضخ وقود إلى أسطوانات المحرك في السيارة، يتم إيقاف المحرك بعد وصول الوقود إليه.


7- فلتر الزيت 
انسداد الفلتر بالأتربة والأوساخ، يتوقف محرك السيارة بشكل مفاجئ عن العمل، ولا بد من استبدال فلتر الزيت بآخر جديد ومن نوعية جيدة.


8- بطارية السيارة 
فى حال وجود ضعف أو خلل ما في بطارية السيارة، تعجز عن توليد طاقة كافية لعمل السيارة، مما يتسبب في توقفها بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق.


9- البوجيهات 
وجود عطل ما في البوجيهات أو نظام الإشعال في المحرك وهو مسئول عن توليد شرارة موقوتة لتشغيل المحرك عن طريق إشعال خليط وقود الهواء، وفى حال وجود أى خلل تتوقف هذه العملية وبالتالى يتوقف المحرك عن العمل.
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