بدء الامتحانات 27 الشهر الحالي.. جنوب الوادى تعلن استقبال الطلاب بالمدن الجامعية في 23 فبراير

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد اجازة نصف العام لمدة أسبوع، قررت جامعة جنوب الوادي بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري بنفس الجداول المعده سابقا مع استمرار غلق المدن الجامعية لمدة أسبوع.





وأضاف غرباوى، أنه سيتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021.





كما قرر رئيس الجامعة، استمرار التناوب بين العاملين بالجامعة" قسم التعليم " بنسبة 50 ٪ بما لا يؤثر على سير العمل حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري.





و أشار غرباوى، إلى أنه سوف يتم عودة كافة العاملين بالجامعة، يوم الاربعاء، الموافق 24 فبراير 2021.



كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.





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