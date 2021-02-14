ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء الامتحانات 27 الشهر الحالي.. جنوب الوادى تعلن استقبال الطلاب بالمدن الجامعية في 23 فبراير

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:27 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
Advertisements
يوسف رجب

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد اجازة نصف العام لمدة أسبوع، قررت جامعة جنوب الوادي بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري بنفس الجداول المعده سابقا مع استمرار غلق المدن الجامعية لمدة أسبوع.


وأضاف غرباوى، أنه سيتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021.


كما قرر رئيس الجامعة، استمرار التناوب بين العاملين بالجامعة" قسم التعليم " بنسبة 50 ٪ بما لا يؤثر على سير العمل حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري.


و أشار غرباوى، إلى أنه سوف يتم عودة كافة العاملين بالجامعة، يوم الاربعاء، الموافق 24 فبراير 2021.


كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.


اقرأ أيضًا :

لتنمية مهارات اللغة.. دورة تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادي

تعافي وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الامتحانات 28 فبراير.. الحكومة توضح سبب مد إجازة نصف العام أسبوعاً.. فيديو

بعد قرارات عودة الدراسة.. وزارة التعليم العالي توضح موقف الامتحانات

استمرار غلق المدن الجامعية بعد قرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا

التعليم العالي: استئناف الدراسة 27 فبراير.. وإجراء الامتحانات بلوائح معتمدة

قرار جديد من هندسة عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

نيران الغيرة تشتعل في قلب ميلانيا ترامب.. لهذا السبب

ميزة يكون رئيسك أسطورة.. ميدو يتغزل في الأهلي عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

حادث مروع.. لحظة تصادم نحو 25 سيارة على طريق سريع.. شاهد

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد