التعليم تعلن جداول امتحانات الترم الأول لمراحل النقل

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي ، جداول امتحانات الترم الأول.. وجاءت كالآتي:





28 فبراير امتحانات الصف الرابع الابتدائي





1 مارس امتحانات الصف الخامس الابتدائي





2 مارس امتحانات الصف السادس الابتدائي





3 مارس امتحانات الصف الأول الإعدادي





4 مارس امتحانات الصف الثاني الإعدادي





الصف الأول الثانوي يمتحن أيام 27 فبراير، و1 و3 مارس





الصف الثاني الثانوي 28 فبراير و2 و4 مارس



وأوضح أنه سيتم عقد امتحانات الترم الاول من ٢٧ فبراير الي ٩ مارس لسنوات النقل، متابعا أن الشهادتين الاعدادية والثانوية في لجان مراقبة ولا يوجد ابحاث أو امتحانات عن بعد لهم.