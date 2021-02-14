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رياضة

محمد عبد المنصف يحتفل بعيد الحب مع زوجته لقاء الخميسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:21 م
محمد عبد المنصف وزوجته
محمد عبد المنصف وزوجته
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محمد بدران
هنأ محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، زوجتة الفنانة لقاء الخميسي، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

ونشر "عبد المنصف" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته وعلق: "عيد حب سعيد حبيبي ❤".


وأحيت لقاء الخميسي الاسبوع الماضي أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.

ولاقى الحفل حماس كثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.

كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".

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