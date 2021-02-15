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مرأة

توقفي عنها فورا.. 5 أطعمة تدمر أسنانك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
نرغب جميعًا في الحصول على ابتسامة صحية ، ونبذل قصارى جهدنا لضمان ذلك إليك وفقا  لموقع Bright Side قائمة بالأطعمة التي نأكلها جميعًا والتي تضر أسناننا أكثر من نفعها.

1. . رقائق البطاطس

تتكون الرقائق من كربوهيدرات سريعة تتحول إلى جلوكوز تحت تأثير اللعاب وترك ترسبات حول  الأسنان ، لذلك لا تنس شطف فمك بالماء بعد تناول وجبة خفيفة

2. مضغ العلكة

قد يبدو مضغ العلكة الخالية من السكر آمنًا للأسنان. ومع ذلك ، فإن الخطر الأكبر ليس السكر ولكن تأثيره المدمر على حشوات  الأسنان  عندما تمضغ العلكة ، يزداد إنتاج اللعاب وتآكل الحشوات ومينا الأسنان.

3. الفشار

يتكون هذا الطعام الحلو من الكربوهيدرات السريعة التي تشكل الجلوكوز الضار.

4. الطماطم
الطماطم تؤذي حمض الأسنان كثيرًا ويزيد من حساسية الأسنان. حاولى ألا تطبخى الأطباق التي تحتوي على الطماطم كثيرًا.

5. الخبز والمكرونة والبطاطس

الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا تلتصق بالأسنان وتبقى داخل الفم لفترة طويلة. يثير النشا تكوين أرض خصبة للاسنان إلى جانب ذلك ، يتحول النشا إلى سكر عندما يتلامس مع اللعاب. هذا قد يؤدي إلى تسوس الأسنان
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