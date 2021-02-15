تسريبات تكشف الموعد النهائى لإطلاق هواتفRedmi Note 10 من شاومى

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية ستطلق هواتفها Redmi Note 10 من فئة المتوسطة، والتى ستأتى بسعر مناسب وإمكانات كبيرة سيتم إطلاق يوم 10 مارس القادم، وذلك بعد ظهور تسريبات سابقة تزعم إطلاقها يوم 1 مارس.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هواتف Redmi Note 10 من المتوقع أن تحقق مبيعات كبيرة للغاية نظرا لما تملكه من قدرات إلى الجانب السعر المناسب، حيث ستأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.





وستقدم هواتف Redmi note10 كاميرا خلفية رباعية الأساسية منها بقوة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي.





وستعمل هواتف Redmi Note 10 ، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





وستحتوي هواتف Redmi note10 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ للشحن من نوع USB-C .





ومن المحتمل أن يبلغ سعر هواتف Redmi note10 حوالى 275 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصرى وذلك لأقل نسخة.







