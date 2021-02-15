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أخبار العالم

اعترفوا باغتيال الناشط أحمد عبد الصمد.. تفاصيل القبض على عصابة الموت في البصرة العراقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:07 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
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شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة الموت، والتي تخصصت في قتل النشطاء بمدينة البصرة العراقية. 

وذكرت مصادر إلى العربية السعودية أن أفراد هذه العصابة اعترفوا بعلاقتهم بعمليات الاغتيال ضد النشطاء بمدينة البصرة العراقية. 

وأضافت أنه اعترفوا بعلاقتهم باغتيال الناشط أحمد عبد الصمد وآخرون، إلى جانب امتلاك خططة لاغتيال أكثر من ناشط. 

وتضم هذه العصابة أكثر من 10 افراد، حيث تمتلك صلات بأحزاب دينية متشددة. 

وقال الكاظمي في تغريدة له: "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحًا زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية".

وتابع: "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغدًا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام". 


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