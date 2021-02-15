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أخبار العالم

اللقطات الأولى للعدوان الإسرائيلي على سوريا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:06 ص
عدوان إسرائيلي على
عدوان إسرائيلي على سوريا
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شريف سيد
نشرت فضائية الإخبارية السورية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي على أجواء مدينة دمشق السورية. 

وكشفت وكالة الانباء السورية، اليوم الإثنين، عن سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي. 

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق. 

ومن ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.

وقال في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

ولفت إلى أنه "تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من "الخوذ البيض"، التي تتهمها دمشق بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة معادية، إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير.
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