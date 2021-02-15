إعادة بناء وتأهيل 140 منزلا في مدينة العريش

تمكنت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء، من سقف 140 منزلا بالعريش، في إطار مبادرة "مظلة" بالشراكة مع قافلة شعاع الخير (جامعة الزقازيق) لحماية أهالينا في سيناء، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة برد الشتاء، وتشمل المبادرة الأحياء والقُرى الأشد احتياجات والمتضررين والأسر الأولى بالرعاية، يتم تقديم الدعم لهم من خلال عمل "أسقف خشب" وحماية البيوت بتقديم "مشمعات بلاستيك - بطاطين" لحمايتهم من التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة.





وقال محمد تمساح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إنه تم تلقى نحو 140 حالة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وتم تكليف لجنة من أعضاء المؤسسة لبدء حصر الأماكن وتجميع البيانات المطلوبة لعمل أبحاث الحالة الخاصة بهم بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية بالمحافظة.





وقال محمد تمساح، إنه تم معاينة البيوت المتضررة وقرت اللجنة البدء بحي "عاطف السادات" الأكثر تضررًا، حيث تم التنفيذ في المرحلة الأولى ما يقرب من 6 أسقف خشبية وما يقرب من 26 مشمعا بلاستيكيا ويأتي ذلك كمرحلة أولى من عُمر المبادرة على أن تشمل المراحل الأخرى على مناطق " السمران – الصفا – عزبة أبو علي بالمساعيد – الريسة – أبي صقل".





ويشارك في تنفذ الأنشطة المجتمعية بواسطة متطوعي مؤسسة الشجرة وشباب سيناء الراغبين في المشاركة كما شارك في تنفيذ المرحلة الأول طلاب وطالبات جامعة الزقازيق (قافلة شعاع الخير)، وتهدف المبادرة إلى تحقيق الارتقاء بحياة المواطن وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع وتقديم الدعم اللازم.





وقد أعلنت مؤسسة الشجرة Tree Foundation عند بدء تلقي طلبات المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا لتنفيذ مشروع "أسقف المنازل 2021" كمرحلة أولى في مدينة العريش وذلك بدعم من قافلة شعاع الخير "جامعة الزقازيق".





وقال محمد تمساح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المؤسسة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات التي تسهم في خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، من خلال تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي، وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك في ضوء الشعور بالمسئولية المجتمعية ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وقال إنه يلزم وجود المعايير التاليه في المنزل المطلوب سقفه، وذلك بأن تكون المساحة المطلوبة 25 مترا مربعا غرفتين بحد أقصى، وأن تكون حالة السقف للمنزل متهالكه.



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