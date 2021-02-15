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محافظات

من ارتفاع أكثر من 100 متر.. مواطن يهدد بالانتحار من اعلي برج هوائي بالعريش

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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احمد صالح

صعد مواطن إلى أعلى برج الإسعاف بمدينة العريش محافظة  شمال سيناء ، صباح اليوم الاثنين، وهدد بإلقاء نفسه،لتضرره من مجلس مدينة العريش.

وقال شهود عيان، إن الرجل صعد فوق أعلى برج هوائي خاص بمرفق الاسعاف بميدان الرفاعي بالعريش العاصمة لمسافة تصل إلى أكثر من مائة متر وظل واقفا على القوائم المعدنية الخاصة بالبرج مهددا بالانتحار حيث تجري محاولات من قبل الأجهزة الأمنية بإقناعه بالعدول عن ذلك. 

واصاف شهود العيان، أن المواطن يقيم في حي عاطف السادات بمدينة العريش ويعمل نجار مسلح، وهدد بالانتحار بسبب تضرره من مجلس مدينة العريش.

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