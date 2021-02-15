ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيلاروسيا: قد يتم التوصل إلى اتفاقات هامة مع روسيا بشأن عمليات التكامل بين البلدين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، اليوم / الاثنين /، أنه قد يتم خلال اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التوصل إلى اتفاقات هامة بشأن عمليات التكامل بين البلدين.

وقال ماكي - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "يجري التحضير للقاء، ويتم إعداد المواد الخاصة به، من جانب الطرفين".
وأشار إلى أن رئيسي الحكومتين الروسية والبيلاروسية، اجتمعا عدة مرات، وتم تحقيق تقدم كبير، في مجال حل الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالتجارة، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد ماكي، أن "الأحداث الدائرة في الدولتين وحولهما في الفترة الأخيرة، ستدفعنا حتما نحو الدخول في عمليات تكامل أوثق".
وكان ماكي قد أعلن في وقت سابق أن اللقاء بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، قد يعقد في نهاية الشهر الجاري .


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"