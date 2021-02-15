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برلمان

دفاع النواب تكرم وزير الأوقاف لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:59 م
دفاع النواب تكرم
دفاع النواب تكرم وزير الأوقاف
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فريدة محمد

كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة،  د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التأليف والترجمة والنشر، وجهوده في تفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي.

كما أشاد النواب بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة في هذا المجال.

واستمعت اللجنة اليوم إلى عرض وزير الأوقاف لجهود الوزارة في مكافحة التطرف ونشر صحيح الدين ، بما يسهم في تحصين المجتمع ولا سيما الشباب ضد محاولات استقطاب الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الوزارة تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع ، مشيدين بالدور الذي تقوم به الوزارة في ذلك.
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