دفاع النواب تكرم وزير الأوقاف لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف





كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التأليف والترجمة والنشر، وجهوده في تفعيل دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي.





كما أشاد النواب بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة في هذا المجال.



