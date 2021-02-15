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مرأة

فستان جريء .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:59 م
مني ممدوح
مني ممدوح
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محمد بدران


نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.


وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان أسود مكشوف الكتفين والصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها  ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.


يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.


كما شاركت  في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.


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