اللي اكتشفني بلطجي.. حمادة هلال: أول مرة غنيت في فرح أبويا نزل اداني على قفايا

كشف المطرب حمادة هلال، عن من اكتشفه في عالم الغناء، وأول أغنيه غناها أمام الناس.





وقال هلال، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، :"أول مرة أغني في فرح شعبي تحت البيت عندي، وأبويا نزل اداني على قفايا، واللي اكتشفني بلطجي".





وأضاف المطرب حمادة هلال، أن هذا البلطجي استغلني للغناء في الأفراح والحصول على النقطة، وكان يقول أن اسمي حمادة الخواجة,





وكشف المطرب، :"غنيت وكان عندي 8 سنوات، وغنيت أغنية بابا يا بابا، في فرح شعبي تحت البيت في حي الزاوية الحمراء".





وأضاف:"أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت" والدنيا إتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4".





وتابع أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.





ونوه بأن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب؟ .





وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، والتي انطلقت عام 2019.





يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.