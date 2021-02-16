ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللي اكتشفني بلطجي.. حمادة هلال: أول مرة غنيت في فرح أبويا نزل اداني على قفايا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:18 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
Advertisements
عادل نصار
كشف المطرب حمادة هلال، عن من اكتشفه في عالم الغناء، وأول أغنيه غناها أمام الناس.

وقال هلال، أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، :"أول مرة أغني في فرح شعبي تحت البيت عندي، وأبويا نزل اداني على قفايا، واللي اكتشفني بلطجي".

وأضاف المطرب حمادة هلال، أن هذا البلطجي استغلني للغناء في الأفراح والحصول على النقطة، وكان يقول أن اسمي حمادة الخواجة,

وكشف المطرب، :"غنيت وكان عندي 8 سنوات، وغنيت أغنية بابا يا بابا، في فرح شعبي تحت البيت في حي الزاوية الحمراء".

وأضاف:"أنا عندي أغاني كتير مركونة وخلاص "حمضت" والدنيا إتقلبت عليا عشان أغنية "الشرع محلل 4".

وتابع أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أنه نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.

ونوه بأن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الانتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب؟ .

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، والتي انطلقت عام 2019.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حمادة هلال ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة الاثنين المقبل

أخبار الفن.. أحكيلك لـ محمد فؤاد تواصل تصدر التريند.. وحمادة هلال ضيف إسعاد يونس الاثنين المقبل

على طريقتها.. إسعاد يونس تحتفل بعيد الحب

حمادة هلال يوضح مميزات الأغنية السينجل عن الألبوم

حمادة هلال: غنيت وعمري 8 سنوات في فرح شعبي تحت البيت

ترشيحاتنا

العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

الكنيسة تحتفل بتذكارهم.. القصة الكاملة لاستشهاد المصريين في ليبيا ورد فعل الرئيس للقصاص من الدواعش

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. فيديو

أخبار النادي الأهلي .. 4 غيابات مؤثرة في مواجهة المريخ .. وتدريبات تأهيلية لعودة نجمي الفريق الغائبين

حكم ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة.. وهل لابد من عقد جديد عند العودة؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد