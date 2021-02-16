مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

ظهرت على السوشيال ميديا حملة تنمر ضد مروة عيد عبدالملك لاعبة نادى نيس الفرنسي حاليا والنادي الأهلي سابقا لكرة اليد .





وحسب تصريحات مروة عيد عبدالملك أن أحد العاملين في قناة نادٍ كبير، أعاد نشر "البوست" الذي كتبته على حسابي الشخصي على "فيس بوك".





ونشرت عدد من الصفحات المحسوبة على جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت عبارات تنمر على اللاعبة، ردا على أنها دائمة التنمر على شيكابالا، نجم القلعة البيضاء.





وكانت مروة وضعت منشورًا بخصوص شيكابالا على صفحتها الشخصية في شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلى دفاعها المستميت عن ناديها السابق الأهلي ولاعبي فريقه.





وأكدت مروة عيد عبد الملك، لاعبة نادي نيس الفرنسي والأهلي سابقا لكرة اليد، أنها حظيت بدعم كبير من أبناء الشعب المصري، وهناك أقلية تحاول تشويه صورة الآخرين.





وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على القناة "الحدث اليوم"، أنها ضد التنمر وأنها لم تسب "شيكابالا"، أو التنمر منه وأنها كانت تتحدث كرويا.





وأكدت أنها لا تعلم سبب الحملة الشرسة ضدها، وأنها في حالة استغراب مما حدث، خاصة وأن مهاجميها تنمروا من أفراد أسرتها، ومن شكلها وجسدها، وأرسلوا صورا سيئة للاعبي الفريق.





وقالت "عيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لم أسئ لجماهير الزمالك أو شيكابالا ولا أعلم لما حدث كل هذا".





وأكدت لاعبة كرة اليد أن الدعم الكبير الذي لاقته خلال الأيام الماضية من الجماهير والمتابعين والإعلاميين كان سببًا كبيرًا في سعادتها وتجاوزها الأزمة، لافتة إلي أن كثيرين تواصلوا معها وبعثوا لها برسائل دعم كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتصدر هاشتاج يحمل اسم ادعم مروة عيد عبد الملك، موقع التدوينات القصيرة تويتر لدعم اللاعبة معنويا.





قالت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، إن حملة التنمر التى تعرضت لها أظهرت محبة الناس، مؤكدة أن الجميع يقف إلى جانبها، ويساندها وهى لا تعرف سبب هذه الحملة.





وأضافت مروة عبد الملك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، هناك شخص يعمل في قناة نادي الزمالك، هو من أخذ صورة على صفحته، وقال هذه مروة عيد التي تسيء كل يوم إلى اللاعب شيكابالا، وبدأت هذه الحملة لأن لديه الكثير من المتابعين.





وأوضحت مروة عبد الملك ، آخر بوست كتبته عن شيكابالا كان يوم 1 ديسمبر 2020 وكان بعد مبارة أفريقيا ولم أقصد به أى إساءة إلي شيكابالا.





أكدت مروة عيد عبد الملك، لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة في صفوف فريق نيس الفرنسي في الوقت الحالي، أن اللعب في الأندية المصرية غير مرتبط بعقود والإلتزام مع النادي هو الدافع للاستكمال فقط، من خلال تسجيل اللاعبات في الاتحاد، موضحة أن ليس هناك معسكرات تدريبية وتجمع اللاعبات قبل المباريات فقط.





وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها محترفة من عام 2010 وفريقها يؤدي بشكل كبير، مؤكدة أن رئيس النادي الأهلي سهل لها إجراءات الاحتراف في ذلك الوقت، والاحتراف مرتبط دائمًا بأسلوب الإدارة.





وأشارت إلى أن عدم وجود المحترفين سبب غير منطقي لـ عدم تكوين منتخب وهذا ليس عائق، مؤكدة أن اتحاد اليد لا يجعل هناك قيمة للاعبات كرة اليد، موضحة أن لاعب لكرة اليد عمل بالنسبة لهم وليس كهواية فقط، متابعة: "امتلاك أطفال والزواج ليس عائق في اللعبة".