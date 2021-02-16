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حوادث

حكم نهائي بتعويض شاب مصاب بالتهاب كبدي فيروس سي بـ20 ألف جنيه وعلاجه مدى الحياة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزارة الصحة وأيدت حكما بعلاج الشاب (م.ف.ا) المصاب بالتهاب كبدى فيروس سى وتعويضه مبلغ قدره عشرون ألف جنيه وعلاجه مدى الحياة.

وأيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2141 لسنة 11 ق بجلسة 30 مايو 2016 بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر الشاب المريض بفيروس سى فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28 مايو 2012  الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء، كما ألزمت وزير الصحة بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016 وألزمت وزير الصحة المصروفات.

وأقرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديدًا بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب.  (ج) مرضى الفشل الكلوي .  (د) مرضى الفيروسات الكبدية.

قالت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنها سبق أصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012  بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سى على نفقة الدولة، والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وأن اصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة فى مستشفى رشيد العام , ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوعا تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوعا.
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