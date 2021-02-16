رشوان توفيق ينضم إلى جمعية أبناء فناني مصر

انضم الفنان القدير رشوان توفيق، إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية، أمس الاثنين بمنزله.





واستقبل الفنان رشوان توفيق بمنزله أمس، المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، والشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، ووقع فى حضورهم استمارة العضوية بالجمعية.



