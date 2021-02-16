نصيبهم عند ربنا.. أول تعليق للسيسي على وفاة الأطباء بسبب كورونا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب علينا كمجتمع ان نعمل على الحد من النمو السكاني وان نتحدث في تلك المشكلة باستفاضة، لافتًا إلى أن كل 2 مليون مولود جديد سيكلف الدولة مبلغ ضخم سنويًا من بناء مستشفى وادارتها وتشغيلها وغيرها من الخدمات.









وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية اليوم ، أنه الحقيقة ان الناس فى قطاع التعليم لا يتقاضون مرتبا جيدا وذلك نتيجة للنمو السكاني الذى يلتهم الموارد ، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تحسين أوضاعهم.









وتابع الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بجائحة كورونا خلال العمل نصيبهم عند ربنا، ونحن كبشر لا نستطيع تعويضهم، ولكننا كدولة نحاول ان نعوضهم بمقابل جيد ولكنا لن نستطيع ان نعوضهم مع الزيادة المطردة فى السكان سنويا.