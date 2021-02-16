محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الطقس السيئ

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.





ووجّه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.





كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.