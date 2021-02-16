ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد العزاوي
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة. 

ووجّه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.

كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة. 
Advertisements
Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما