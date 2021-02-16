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أخبار العالم

أبو الغيط يدين الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت أربيل بالعراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.
وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية -في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء- أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق. 
وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.
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