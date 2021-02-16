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محافظات

صحة المنيا: فحص مليون و59 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة،تواصل تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، حيث تم فحص مليون و59 ألف و528 مواطن، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من انتشار الأمراض المزمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .


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وأشار الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية بالمبادرة والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي ، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.


وأوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، من خلال 260 فريق طبي مابين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة ليتم العمل على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع.


وفي سياق متصل ، تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 17 و 18 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.


أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا .


كما أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة أجرت 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 في مختلف التخصصات.


وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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