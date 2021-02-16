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برلمان

نائب الشيوخ: إلغاء استثناء مكافآت النواب من الضرائب يرسخ مبدأ العدالة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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القسم السياسي
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بإقرار مجلس النواب إلغاء قرار إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، مضيفا أنه ليس من العدالة دفع المواطنين ضرائب على أجورهم والنواب يتم استثنائهم، فلا فرق في المعاملة الضريبة بين نائب ومواطن.

كما أشاد فهمي، في بيان له اليوم الثلاثاء، بقرار زعيم أغلبية البرلمان المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أنه سيتقدم بتعديل على لائحة مجلس النواب بإلغاء استثناء مكافآت أعضاء مجلس النواب من الضرائب، مؤكدا أن ذلك يعطي رسالة للمواطنين بأن نوابهم يشعرون بهم ويرفضون أي تمييز أو استثناء عنهم. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مجلسي الشيوخ والنواب، سيعملون لصالح الشعب المصري  وحل كافة المشكلات التي يعانوا منها، وسيدفعون الضرائب على مكافآتهم لترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة أيضا، لافتا إلى أن المجلسين تواجدوا من أجل خدمة المواطن والوطن وليس الحصول على مكتسبات.
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