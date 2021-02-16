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تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا بشأن مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي"

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:22 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بشأن إطلاق مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

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وأشار التقرير إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها. 

وأوضح التقرير أن الاشتراك بالمبادرة يتطلب التسجيل الإلكتروني (استمارة للجامعة باسم الجامعة، استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة، تشكيل فريق العمل للمبادرة، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة).

وأضاف التقرير أن المبادرة ترتكز على خمسة مجالات رئيسية، منها التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية، الوقاية من المرض، أسلوب التغذية الصحي، والتوعية الرياضية، كالنشاط الرياضي، ندوات، مسابقات، والتوعية البيئية، مثل: الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة في التعليم، وأنشطة ثقافية واجتماعية، مثل: الوقاية من الإدمان، الصحة النفسية والعقلية، المسؤولية الاجتماعية، وأنشطة فنية، مثل: تميمة المبادرة، التوعية عن طريق الفن، يافطات الإرشادات العامة، الأعمال الفنية المعبرة عن المبادرة.

وأشار التقرير إلى قيام معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات بتدريب وتأهيل الكوادر الجامعية (طلاب، مشرفين، أعضاء هيئة تدريس) عن طريق دورات تدريبية وفقًا لمحاور المبادرة، وتنظيم ورش عمل وأنشطة مختلفة بالجامعات.

وأكد التقرير على أن المبادرة تقدم جوائز مالية وعينية للجامعات المشاركة الحاصلة على أعلى التقييمات، حيث يمنح الدرع الذهبي للجامعة صاحبة المستوى الأول، والدرع الفضي للمستوى الثاني، والبرونزي للمستوى الثالث.
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